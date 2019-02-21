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  • 21.02.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 16:33

müjdeyi verdi! Mazot ve gübre ödemeler yarın başlıyor

ve Orman Bakanı , "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak." dedi.

Hükümet müjdeyi verdi! Ödemeler yarın başlıyor

ve Orman Bakanı çiftçilerin beklediği müjdeyi verdi. , "2018 yılına ait Mazot ve yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır. Bu çerçevede 2 Milyon 126 Bin 968 çiftçimize toplam 2,87 milyar TL ödemiş olacağız." diye konuştu.

ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR
Bakan Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre ödemelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ödemelerin yarından itibaren başlayacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize; yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri; 01 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019'da ödeme yapılacak. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçimize mazot desteği olarak 2.331.292.114 TL, gübre desteği olarak ise 540.946.712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2.872.197.508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

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