Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.02.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 16:04

? 2019 Bağkur, ve emeklilik yaşı tablosu

Çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ne zaman emekli olabilecekleri. Emekli olabilmek için gün sayanlar SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Peki, Bağkur, nasıl yapılır? İşte emeklilik yaşı tablosu ve '' sorusunun yanıtı...

Ne zaman emekli olabilirim?

Emekli olmak için gün sayan ve çalışma hayatının ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden '?' sorgularını sürdürüyor. SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı olmadığı için 4A, 4B ya da 4C emeklilik hesaplamaları farklılık gösterir. Peki, Bağkur ve nasıl yapılır? İşte ve 'Ne zaman emelli olabilirim' sorusunun yanıtı...

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Emeklilik sorgulama işlemleri e-Devlet ya da SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulama işemleri ile ne zaman hangi yaşta emekli olabileceklerini öğrenebilecekler.

SGK'da sorgulama işlemi için tıklayın

SGK'dan sorgulama yapabilmek için https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresini açın. Daha sonra sizden istenen cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başlama tarihiniz, ssk prim ödeme sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, varsa askerlik gün sayınız, fiili gün sayınız, varsa yurt yurtdışı gün sayınız ve 3600 günü doldurduğunuz tarih bilgilerini giriniz. İstenen bilgiler girildikten sonra tahmini emeklilik yaşınızı ve kalan prim gününüzü buradan görüntüleyebileceksiniz.

E Devlet'te sorgulama işlemi için tıklayın

EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI 65'E ÇIKARILIYOR

Emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltiliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında çıkartılırken, bir önceki kanunda yer alan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı da korunmakla birlikte 2048 yılına kadar kademeli bir şekilde yükseltilerek 65'e çıkarıldı.

Yani 2036 yılından itibaren emekli olabilme yaşı kademeli olarak yükselecek. Bu artış ile birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde emeklilik yaşı 65 olacak.

65 YAŞA KADEMELİ GEÇİŞ NASIL OLACAK?
4A'lılar için 7200, 4B ve 4C'liler için 9000 Yaş Yaş Prim gün sayısı
Prim gününün tamamlandığı tarih Kadın Erkek 4A 4B ve 4C
01.05.2008-31/31.2035 58 60 7200 9000
01.01.2036-31.12.2037 59 61 7200 9000
01.01.2038-31.12.2039 60 62 7200 9000
01.01.2040-31.12.2041 61 63 7200 9000
01.01.2042-31.12.2043 62 64 7200 9000
01.01.2044-31.13.2045 63 65 7200 9000
01.01.2046-31.12.2047 64 65 7200 9000
01.01.2048 ve sonrası 65 65 7200 9000

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriNe zaman emekli olabilirim? 2019 Bağkur, SSK emeklilik hesaplama ve emeklilik yaşı tablosu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar