Emekli olmak için gün sayan ve çalışma hayatının ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden 'Ne zaman emekli olabilirim?' sorgularını sürdürüyor. SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı olmadığı için 4A, 4B ya da 4C emeklilik hesaplamaları farklılık gösterir. Peki, Bağkur ve SSK emeklilik hesaplama nasıl yapılır? İşte 2019 emeklilik yaşı tablosu ve 'Ne zaman emelli olabilirim' sorusunun yanıtı...

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Emeklilik sorgulama işlemleri e-Devlet ya da SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulama işemleri ile ne zaman hangi yaşta emekli olabileceklerini öğrenebilecekler.

SGK'da sorgulama işlemi için tıklayın

SGK'dan sorgulama yapabilmek için https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresini açın. Daha sonra sizden istenen cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başlama tarihiniz, ssk prim ödeme sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, varsa askerlik gün sayınız, fiili gün sayınız, varsa yurt yurtdışı gün sayınız ve 3600 günü doldurduğunuz tarih bilgilerini giriniz. İstenen bilgiler girildikten sonra tahmini emeklilik yaşınızı ve kalan prim gününüzü buradan görüntüleyebileceksiniz.

E Devlet'te sorgulama işlemi için tıklayın

EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI 65'E ÇIKARILIYOR

Emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltiliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında çıkartılırken, bir önceki kanunda yer alan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı da korunmakla birlikte 2048 yılına kadar kademeli bir şekilde yükseltilerek 65'e çıkarıldı.

Yani 2036 yılından itibaren emekli olabilme yaşı kademeli olarak yükselecek. Bu artış ile birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde emeklilik yaşı 65 olacak.