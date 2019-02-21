Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vergi mükelleflerine KDV müjdesi
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi mükelleflerine KDV iadeleri ile ilgili müjdeyi verdi. Albayrak, "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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