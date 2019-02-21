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  • 21.02.2019 14:03
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 14:13

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan vergi mükelleflerine KDV müjdesi

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı vergi mükelleflerine KDV iadeleri ile ilgili müjdeyi verdi. Albayrak, "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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