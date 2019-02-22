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  • 22.02.2019 03:06
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 03:06

İlave a süper teşvik geliyor

Hükümet ilave a süper teşvik paketini açıkladı. verilerine göre, aylık ortalama 100 bin istihdam yaratıldığı düşünülürse 3 aylık dönemde işverene 2 milyar 820 milyon lira teşvik sağlanacak.

İlave istihdama süper teşvik geliyor
Hükümet ilave istihdama süper teşvik paketini açıkladı. İŞKUR verilerine göre, aylık ortalama 100 bin istihdam yaratıldığı düşünülürse 3 aylık dönemde işverene 2 milyar 820 milyon lira teşvik sağlanacak. Şubat, mart, nisan döneminde işe alınacak her bir işçi için 9 bin 400 liraya yakın destek verilecek.

İşverenler bu dönemde asgari ücrete karşılık ödenecek işçi ve işveren paylarından oluşan sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi teşvikinden de faydalanacak.

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