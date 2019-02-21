Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB), Standart & Poor's'un Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarının temelsiz olduğu bildirildi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Başkanı olduğu TBB'nin açıklaması şöyle: "Yakın izlemedeki kredilerin takibe intikal oranı yüzde 5'ler seviyesinde. Bu sınıftaki kredilere takibe atılmış ve donuk alacak haline gelmiş kredi muamelesi yapılması son derece yanlış. Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme hem bankacılık, hem de reel sektör için büyük bir haksızlık. İleriye yönelik hesaplamalara göre ikinci grupta, yakın izlemedeki kredilerin tamamının sorunlu hale geleceğine ilişkin değerlendirme doğru değil."
- Ekonomi
- 21.02.2019
- Gazete
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