Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni öğretmen ataması müjdesi geldi. Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz" dedi. Bu ay 20 bin atama yapan Milli Eğitim Bakanlığı da 20 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması için takvimi açıkladı. Buna göre; ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan'da yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan'da yayımlanacak. Sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler sonra duyurulacak.
- Ekonomi
- 21.02.2019
- Gazete
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