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Telekom’dan JetFix
TÜRK Telekom, yüzde 100 yerli yeni nesil dijital müşteri iletişim platformu 'i kurumların kullanımına sundu. JetFix, kurumlara sunduğu Livechat, Chatbot ve Omnichannel ürünleri ile kurumların müşteri ilişkileri yönetimlerini daha hızlı ve verimli yapmalarına imkan sağlıyor. Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, "JetFix ile kurumların pazarlama ve operasyon giderlerini azaltıyor, güvenilir ve hızlı bir şekilde müşteri hizmetleri sunabilmelerine imkan sağlıyoruz" dedi.

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