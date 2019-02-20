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nlar’ın DAMAT AŞKI

İtalyanlar’ın DAMAT AŞKI
ORKA Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Dünyada zirvede olan erkek markalarının en başarılı olduğu ülke 'da en zoru başardık, 2 yılda yaklaşık 3 kat büyüdük. 28 olan satış noktamızı 2019'da İtalya'da 40'a çıkaracağız" dedi. ABD'de en geç gelecek 2 ay içinde Washington ve Ohio'da mağazalarının açılacağını anlatan , "'da Ottowa'da ilk mağazamız açılacak. Bu yıl mağaza sayısı Balkanlar'da 8'den 15'e, 'da 20'den 30'a çıkacak. 2018'i 380 mağaza ile kapattık. 2019 420 mağaza ile tamamlanacak" diye konuştu.

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