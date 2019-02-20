ORKA Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Dünyada zirvede olan erkek markalarının en başarılı olduğu ülke İtalya'da en zoru başardık, 2 yılda yaklaşık 3 kat büyüdük. 28 olan satış noktamızı 2019'da İtalya'da 40'a çıkaracağız" dedi. ABD'de en geç gelecek 2 ay içinde Washington ve Ohio'da mağazalarının açılacağını anlatan Orakçıoğlu, "Kanada'da Ottowa'da ilk mağazamız açılacak. Bu yıl mağaza sayısı Balkanlar'da 8'den 15'e, Rusya'da 20'den 30'a çıkacak. 2018'i 380 mağaza ile kapattık. 2019 420 mağaza ile tamamlanacak" diye konuştu.
- Ekonomi
- 20.02.2019
- Gazete
İtalyanlar’ın DAMAT AŞKI
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