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Hazine ihalelerinde faiz düştü
İç borçlanmada enstrüman çeşitliliğini sağlayıp maliyeti düşürme stratejisi izleyen Hazine, bu hafta üç ihalede hedefine ulaştı. , pazartesi günü yapılan 6 yıl vadeli tahvil sinde, toplam 2 milyar 565 milyon TL borçlanırken, yüzde 19.07 oldu. Aynı kağıdın 14 Ağustos'taki ihalesinde faiz yüzde 21.3, 18 Aralık'taki ihalesinde ise faiz yüzde 20.44 olmuştu. 2.23 puanlık düşüş, faiz yükünü 343 milyon lira civarında azaltmış oldu.

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