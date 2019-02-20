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ye en az bin TL | lı aylıklar bu ay yatıyor...

Bin liranın altında aylığı artık tarih oldu. 150 bin ve Bağ-Kur emeklisinin geliri arttı. Ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan emekliler, bu ay aylıklarını lı olarak alıyor.

Emekliye en az bin TL
Emekli aylıklarında yeni dönem başladı. En düşük emekli aylığı bin lira oldu. Ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur'lunun geliri bin liraya tamamlandı. ler, bin liralık ödemeleri cebine koymaya başladı. Söz konusu imkan, Ocak ayında Meclis'ten geçen ve tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile sağlandı. Düzenlemeyle, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacağı hükme bağlandı.



Bu düzenleme, bu aydan itibaren emeklilere yansıtıldı. Yani artık ek ödeme dahil bin liranın altında kalmadı. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, bin lira ödenmeye başlandı. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri arttı. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış gerçekleşti. Gerçek maaş ile bin lira ödeme arasındaki fark ise Hazine'den karşılanıyor.



SEYYANEN ZAM HESAPLARDA
Çıkarılan yasa gereğince bin liranın altında maaş alan emeklilere seyyanen yapıldı. Artışlar 340 lirayı bulurken farklar geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldı.

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