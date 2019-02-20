Altın, dolardaki değer kaybına paralel olarak 10 ayın yeni zirvesine yükseldi. Paladyum ise arz tarafında oluşan uzun süreli açıktan destek bularak ilk defa 1,500 doları aştı. Altın ise 19 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

227,09

227,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

363,34

371,53

YARIM ALTIN FİYATI

724,40

743,06