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  • 20.02.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 10:11

Son dakika! düşüşe geçti! 20 Şubat ve ? Güncel döviz kurları

yeniden 5.30 altına indi. Analistler, bugün tutanaklarda Fed'in güvercin duruşuna ilişkin gerekçelerin ve üyelerin konuya ilişkin görüşlerinin aranacağını belirterek, doların Fed'in "güvercin" duruşu nedeniyle sakin, pay piyasalarının ise pozitif seyrettiğini ifade etti. Peki, ve dolar bugün ne kadar? İşte 20 Şubat güncel döviz kurları...

Dolar bugün açıklanacak Fed tutanakları öncesinde ABD'de Hazine tahvil getirilerindeki gerilemeye nedeniyle dar bantta işlem görürken, küresel risk iştahının güçlenmesi dolayısıyla yen karşısında sınırlı kazanımlarda bulundu. Dolar yen karşısında yüzde 0.2 yükselişle 110.83 yene çıktı. Dün yüzde 0.4 gerileyen dolar endeksi ise bugün yatay seyrederek 96.451'de bulunuyor. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 20 Şubat güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (20 ŞUBAT)

Dolar ve euro alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

ABD Doları: 5,2866 5,2886
Euro: 5,9950 5,9987

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