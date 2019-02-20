Türkiye'de yıllardır komplo teorilerini süsleyen bor madeninde 'borla çalışan motor' henüz geliştirilmedi, ancak bir o kadar önemli adımlar atılıyor. Çamaşır deterjanından gübreye kadar geniş bir yelpazede ürünler üretiliyor. Milli Enerji ve Maden politikası kapsamında üretilen yeni ürünlerin katma değeri o kadar yükseldi ki yarım kiloluk yeni bir ürün 1 ton ham bor madeni değerinde.
3.3 milyar tonu Türkiye'de | Borda verim 2 bin kata çıktı
Türkiye borda sessiz bir devrim yapıyor. Bordan üretilen ve Ar-Ge aşamasındaki ürünlerin katma değeri ham halinin 2 bin katına kadar ulaşmış durumda. Zırh yapımından, nükleere kadar geniş bir alanda kullanım olacak.
Türkiye'de yıllardır komplo teorilerini süsleyen bor madeninde 'borla çalışan motor' henüz geliştirilmedi, ancak bir o kadar önemli adımlar atılıyor. Çamaşır deterjanından gübreye kadar geniş bir yelpazede ürünler üretiliyor. Milli Enerji ve Maden politikası kapsamında üretilen yeni ürünlerin katma değeri o kadar yükseldi ki yarım kiloluk yeni bir ürün 1 ton ham bor madeni değerinde.
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