Dolar ABD piyasalarının dün tatil dolayısıyla kapalı olması nedeniyle başlıca para birimleri karşısında yatay seyrederken, dikkatlerin ekonomi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına çevrilmesiyle euronun yükselişi ivme kaybetti. Dolar endeksi dün değişim göstermedikten sonra bugün 96.881 ile yatay seyrediyor. Euro dün yüzde 0.16 artışla üç ayın dip seviyesi olan 1.1234 dolardan yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 1.1298 dolarda bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 19 Şubat güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3070 liradan, avro 5,9990 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3050 liradan alınan dolar, 5,3070 liradan satılıyor. 5,9970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9990 lira olarak belirlendi.