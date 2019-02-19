Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Evde engelli ve yaşlı yakınına bakanlara verilen maaş 2019 Ocak ayı ile birlikte arttı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 19 Şubat hangi illere bakım parası yattı? İşte şu ana kadar açıklanan evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı yatan illerin öğrenilmesi için diler sms yoluyla dilerseniz e-Devlet aracılığıyla sorgulama yapabilirsiniz. E-Devlet sistemi üzerinde yer alan "Engelli Evde Bakım Ödeme Sorgulama" sayfası üzerinden gerekli adımları takip ederek öğrenebilirsiniz. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar, cep telefonlarından büyük harflerle BAKIYE yazıp, 4747'e sms atabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?