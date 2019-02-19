Altın fiyatları ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin dolara olan talebi azaltmasıyla 10 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,323.81 dolara geriledi. Spot altın dün 1,327.64 dolar ile 25 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 19 Şubat altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

225,55

225,70

ÇEYREK ALTIN FİYATI

360,88

369,02

YARIM ALTIN FİYATI

719,51

738,04