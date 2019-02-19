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lar restoranların baş tacı oldu

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen geniş kesim, turizmi oluşturdu. Zincir kahvaltıcılar da butikler de mantar gibi çoğaldı. 20 ile 72 lira arasında değişen kişi başı serpme kahvaltılar, restoranların baş tacı oldu.

Kahvaltıda dışarıdayız
İstanbul'da hafta sonu geldiğinde ağaçlar altında, Boğaz'a karşı ya da yöresel bir yapmak isteyenler kendini dışarı attı. Şehir merkezinde veya yakın çevrede birbiri ardına açılan kahvaltıcılar serpme ya da leri ile lular'ı tavladı. Talebin artması ile zincir kahvaltıcılar da butikler de mantar gibi çoğaldı. Türk mutfağının meşhur öğünü kahvaltı, akşam yemeklerinin tahtını salladı.




20 LİRADAN BAŞLIYOR
Lezzet peşinde koşana da manzara arayana da şehrin her köşesinde binbir alternatif bulunuyor. Kişi başı serpme 20 liradan başlayan kahvaltılar, 72 liraya kadar çıkıyor. Kimi mekanlarda kahvaltı açık büfe olarak saat 14.00'e kadar sürüyor. Çoğunlukla sınırsız çay ikram edilen kahvaltılar, onlarca çeşit ürün içeren geniş mönüsü ile tek kişi fiyatına iki kişiyi doyuruyor. Çocuklardan farklı fiyat talep edilen kahvaltıcıların kimilerinde, oyun alanları, bahçeler ile miniklerin keyifli zaman geçirmesi sağlanıyor.



ÖZLEM KAMER TERCANLI

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