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  • 19.02.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 11:35

Son dakika: , Civic üretimine son veriyor

Son dakika haberi... Civic sedan üretimine 2021'de son verecek. Honda, yaptığı açıklamada, "Türk hissedarlar ile yapıcı diyaloğumuz sürecek. Türkiye'deki iş operasyonlarımıza devam etme niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Japon otomobil devinden flaş Türkiye kararı!

, 'de bulunan fabrikasını 2021 yılında kapatma kararı aldı. 3500 çalışanın işsiz kalmasına neden olacak bu gelişme sonrası gözler Honda'nın Avrupa'da bulunan diğer fabrikası olan 'ye çevrildi.

Reuters'a konuşan Honda yetkilileri, 2021 yılında Civic modelinin Türkiye'de üretilmeyeceğini, Türkiye'deki operasyonların paydaşlarla yapılan yapıcı görüşmeler neticesinde sürdürüleceğini söyledi.

Honda, Avrupa'daki merkezini İngiltere'de tutmaya devam edecek. İngiltere'deki fabrikanın kapatılma nedenini ise yetkililer, küresel pazarda yaşanan beklenmeyen gelişmelerden kaynaklandığı belirtildi.

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