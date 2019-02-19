Emekliye 355 TL

Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 2000'den önce emekli olanların aylıklarında 355 liraya varan artış getiren intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Bunun için Meclis'ten yasa çıkarılması bekleniyor. Emeklilerin sesi olan TAKVİM'e intibak için telefon yağıyor. Gazetemizi arayan emekliler, 2000 yılından önce emekli olanların yararlandığı intibak düzenlemesinin, 2000 yılı sonrası emekli olanları da kapsamasını istiyor. İntibak müjdesi bekleyen emeklililer, yasal düzenleme için umutlu.
HERKESE FARKLI ZAM
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Türkiye Emekliler Derneği, yapılacak bir intibak düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacağını ifade ediyor.
EŞİT PRİME EŞİT AYLIK
Türkiye Emekliler Derneği Genel Eğitim Sekreteri Arif Yıldız, sigorta mevzuatlarının eşitliği sağlayacak şekilde değiştirilmesinin yolunun intibaktan geçtiğini söyledi. Yıldız, "Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazançları ve gün sayıları eşit olanlara, aynı aylığın ödenmesini istiyoruz" dedi. Derneğin Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da çözümün yasa yoluyla sağlanabilmesi için çalıştıklarını belirtti.
İNTİBAK BEKLENİYOR
Milyonlarca emekli intibak yasasının çıkmasını bekliyor. İntibak yasası ile birlikte maaşlar arasındaki haksızlıklar da giderilecek.
HERKESE FARKLI ZAM
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Türkiye Emekliler Derneği, yapılacak bir intibak düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacağını ifade ediyor.
EŞİT PRİME EŞİT AYLIK
Türkiye Emekliler Derneği Genel Eğitim Sekreteri Arif Yıldız, sigorta mevzuatlarının eşitliği sağlayacak şekilde değiştirilmesinin yolunun intibaktan geçtiğini söyledi. Yıldız, "Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazançları ve gün sayıları eşit olanlara, aynı aylığın ödenmesini istiyoruz" dedi. Derneğin Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da çözümün yasa yoluyla sağlanabilmesi için çalıştıklarını belirtti.
İNTİBAK BEKLENİYOR
Milyonlarca emekli intibak yasasının çıkmasını bekliyor. İntibak yasası ile birlikte maaşlar arasındaki haksızlıklar da giderilecek.
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