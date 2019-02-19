İş kuran gence 10 bin 592 TL

hayatına atılan gençlere devlettenvar. Girişimci gençlere yıllıksağlanırken, 3 yıl da vergi muafiyeti var. İlk defa kendisine ait bir işyeri açarak SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıranarasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur