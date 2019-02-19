Yüksek faiz evden etti

Konut kredisi faizlerinin bankalar tarafından yeterince düşürülmemesi satışları vuruyor. Ocak'ta Türkiye genelinde 72 bin 937 konut satılırken, bir önceki aya göre yüzde 46.7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 gerileme kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ipotekli konut satışları Ocak'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77.2 azalarak 6 bin 537'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 215 konut ve yüzde 18.6 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il, yüzde 42.9 ile Ardahan oldu.
YABANCIYA SATIŞ REKOR KIRDI
Ocak'ta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82 artışla 3 bin 168 adet konut yabancıya satıldı. Bu satış, yabancıya konut satışının başlamasından bu yana en yüksek Ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırayı koruyor. Geçen yılın tamamında İstanbul'dan 14 bin 270 ev satın alan yabancılar, yeni yılın ilk ayında da bin 361 konutun sahibi oldu.
YABANCIYA SATIŞ REKOR KIRDI
Ocak'ta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82 artışla 3 bin 168 adet konut yabancıya satıldı. Bu satış, yabancıya konut satışının başlamasından bu yana en yüksek Ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırayı koruyor. Geçen yılın tamamında İstanbul'dan 14 bin 270 ev satın alan yabancılar, yeni yılın ilk ayında da bin 361 konutun sahibi oldu.
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