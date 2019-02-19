10 milyarlık hasat zamanı

Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenleme, 1 milyona yakın çiftçi ailesinin yüzünü güldürdü. Hazine arazilerinin kiralanması ve 2B taşınmazlarına ilişkin barışla devletin kasasına 10 milyar liralık gelir girecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kiralanma konusunda 180 bin başvuru geldiğini belirterek, yaklaşık 5 bin vatandaşın kiralama işlemini tamamladıklarını belirtti.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.