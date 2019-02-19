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10 milyarlık hasat zamanı

10 milyarlık hasat zamanı
Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenleme, 1 milyona yakın çiftçi ailesinin yüzünü güldürdü. arazilerinin kiralanması ve 2B taşınmazlarına ilişkin barışla devletin kasasına 10 milyar liralık gelir girecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kiralanma konusunda 180 bin başvuru geldiğini belirterek, yaklaşık 5 bin vatandaşın kiralama işlemini tamamladıklarını belirtti.

HAZAL ATEŞ

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