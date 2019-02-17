Ruslar sağlığa geliyor

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, bu yıl sağlık turizminde 100 bin Rus turist hedeflediklerini bildirdi. Türkiye, turizmde en çok ziyaretçi aldığı ülkelerden Rusya Federasyonu'na yönelik sağlık ve termal turizm alanında yapılan çalışmalarla ivme yakalayacak. Tedavi için Almanya ve İsrail'e giden Rus hastalar, artık Türkiye'nin şifalı sularında hastalıklarına çare bulacak. Yılık, "Moskova'da Türkiye'deki birçok bölgedeki tesislerin anlaşmalarını imzaladık. Yapmış olduğumuz tanıtımlar sonrasında hastalar da gelmeye başladı." dedi.
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- 17.02.2019
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