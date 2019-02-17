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Erkenci yüzde 25 arttı

Erkenci turist yüzde 25 arttı
İnternette bir tatil sitesinin Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, otel fiyatlarının artması nedeniyle yerli in geçen yıla göre yüzde 10-15 düşüş olduğunu fakat bunun gelecek aylarda telafi edilebileceğini belirterek, "Ancak yabancıların ilgisi muazzam. Yabancı tatilcilerin erken rezervasyonunda yüzde 25 artış var. Özellikle Alman, İngiliz, İskandinav pazarının hareketli olduğunu görüyoruz." dedi.

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