İnternette bir tatil sitesinin Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, otel fiyatlarının artması nedeniyle yerli turistin erken rezervasyonunda geçen yıla göre yüzde 10-15 düşüş olduğunu fakat bunun gelecek aylarda telafi edilebileceğini belirterek, "Ancak yabancıların ilgisi muazzam. Yabancı tatilcilerin erken rezervasyonunda yüzde 25 artış var. Özellikle Alman, İngiliz, İskandinav pazarının hareketli olduğunu görüyoruz." dedi.
- Ekonomi
- 17.02.2019
- Gazete
Erkenci turist yüzde 25 arttı
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