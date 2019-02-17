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  • 17.02.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 10:09

ne kadar? 17 Şubat Pazar ve oldu? Güncel döviz kurları...

fiyatları haftayı nasıl kapattı? Dolar bu hafta kapanışta TL karşısında yüzde 0,50 değer kazandı. Bu hafta ABD doları yüzde 0,50 artarak 5,2814 liraya çıkarken, ise yüzde 0,29 değer kaybederek 5,9676 liraya geriledi. Peki, dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 17 Şubat güncel döviz kuru...

Dolar ne kadar? Haftalık bazda euro yüzde 0,29 değer kaybederken, dolar yüzde 0,50 değer kazandı. Bu haftaki kapanışta, dolar en düşük 5.2549 lirayı ve en yüksek 5.2968 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında, euro ise en düşük 5.9197 lirayı ve en yüksek 6.9769 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 17 Şubat güncel döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (17 ŞUBAT)

Saat 10.20 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

DOLAR:
ALIŞ: 5,2767
SATIŞ: 5,2814

EURO:
ALIŞ: 5,9613
SATIŞ: 5,9676

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