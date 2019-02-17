Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören altın yüzde 0,81 değer kazandı. Altın piyasasında, en düşük 222 bin 650 lira, en yüksek 222 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 222 bin 650 liradan tamamladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR (17 ŞUBAT)

GRAM ALTIN FİYATI

223,39

223,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

357,43

365,49

YARIM ALTIN FİYATI

712,63

730,98