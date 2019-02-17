Madencilik sektöründe ilk 'uluslararası yetkin kişiler' belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2017'de kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu'nun (UMREK) dünya genelinde tutarlı raporlama standartları geliştirmek ve yayımlamak amacıyla faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Maden Rezerv Raporlama Standartları Komitesi (CRIRSCO) üyeliği geçen yıl Mayıs ayı itibarıyla tamamlandı.

CRIRSCO üyeliğinin tamamlanmasının ardından, yer bilimleri, madencilik ve metalurji alanlarında faaliyet gösteren vasıflı ve deneyimli gerçek profesyonel kişilerce, Yerbilimleri Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM) profesyonel üyeliği için yapılan başvuranların listesi UMREK'e gönderildi. UMREK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu nitelikleri uygun görülen adaylar "UMREK Yetkin Kişi Sertifikası" almaya hak kazandı.