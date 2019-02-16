Talep beklentiyi aştı! 24 saat ‘bor’ mesaisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bor madeninden üretilen ürünlerle ilgili çalışmaları hızlandırıyor. Bir süre önce piyasaya çıkan Boron deterjanı ile ilgili satışların beklentinin üzerinde olduğu belirtilirken, üretim için vardiya sayılarının arttırıldığı ve 24 saat mesai yapıldığı ifade edildi.

KAPASİTE ATTIRILACAK

Eti Maden'in Ar- Ge projelerinin sonucu olarak Eskişehir Kırka fabrikasında üretilen deterjan Boron markasıyla piyasaya çıktı. Satış bilgilerini ticari sır olduğu için paylaşmayan Enerji Bakanlığı, satışların beklentinin üzerinde olması üzerine fabrikada üretim artışı için kapasite arttırmaya hazırlanıyor. Yetkililer, BİM, A101, Şok, Migros, Carrefour, Mopaş, Çağrı, Onur, Rammar, Sultan-Kütahya, Biçen, Kayseri Gross, Gökkuşağı, Pekdemir Çiftliği gibi marketlerde Boron'un satıldığını, ancak tanzim satışlarda satışın düşünülmediğini ifade ettiler.

BORDAN ÜÇ GÜBRE

Öte yandan Enerji Bakanlığı, toprağa takviye olarak eklenecek ve ürünlerin verimliliğini arttıracak "2-4 mm Granül Boraks Pentahidrat", "2-4 mm Granül Kolemanit" ve "2-4 mm Granül Üleksit" adını verdiği üç farklı bor gübre geliştirdi. Fazla yağış alan bölgeler ile orta ve az yağış alan bölgeler için ayrı ayrı gübre geliştiren Bakanlık, gübreleri Kırka Bor İşletmeleri Müdürlüğü'nde bulunan Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde üretirken, çalışmada 5 Ar-ge personeli görev aldı. Test ve deneme çalışmalarının yapıldığı bor gübrelerin pilot çalışmalarının ise önümüzdeki ay tamamlanmasının ardından endüstriyel üretime geçilmesi planlanıyor. Ürünlerin saha denemeleri ve bitkilerde uygulamalarının ise Eti Maden ile Sabancı Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü Tarımda Borlu Gübre Kullanımı Ar-Ge Danışmanlık projesi kapsamında devam ettiği belirtildi. Proje kapsamında farklı iklim koşullarında ve seçili bitki türlerinde sera ve tarla deneme çalışmalarına da devam ediliyor.

YUR TDIŞINA BORLU GÜBRE SATILACAK

Edinilen bilgiye göre bor yetersizliği bulunan topraklarda ve uygun bitki türlerinde verim artışı sağlayacak gübrelerden toz ürünler suda çözdürülerek veya damla sulamayla uygulanacağı gibi granül ürünler ise direkt toprağa dağıtılarak uygulanacak. Ayrıca granül gübreleri yüksek miktarda uygulanan diğer 2-4 mm azot, fosfor ve potasyum gübreleriyle karıştırılarak homojen bir dağılımla uygulama yapılabilecek. Gübrelerin kullanımının öncelikle şeker pancarı, ayçiçeği, soya, kanola (kolza), çay ve pamuk gibi bor ihtiyacı fazla olan bitkiler için uygun olacağı belirtilirken, çalışmalar ilerledikçe bor ihtiyacı olan sebze ve meyvelerde borun kullanım alanları da genişleyecek. Bakanlık yetkilileri, bor gübrede yurt içi piyasalar olduğu kadar yurtdışı piyasaların da hedeflerinde olduğunu kaydettiler. Özellikle fazla yağış alan Güney Asya, Güney Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde bu ürünlerin kullanımının etkili olacağını tespit eden Bakanlık ürün satışında da bu pazarlara yönelecek.