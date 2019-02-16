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  • 16.02.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 12:53

Hükümet açıkladı: 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon avro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz."

Hükümetten üreticiye müjde: 1,5 milyarlık hibe paketini...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon avro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz."

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