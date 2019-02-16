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oranı yüzde 12.3

İşsizlik oranı yüzde 12.3
Türkiye'de oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12.3'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 706 bin kişilik artışla 3 milyon 981 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstatistik Kurumu verilerine göre; tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14.3 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 nu içeren genç işsizlik oranı yüzde 23.6 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise yüzde 12.6 olarak gerçekleşti. Türkiye'de edilenlerin sayısı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişiye indi, istihdam oranı da yüzde 46.5 olarak gerçekleşti.

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