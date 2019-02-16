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nin ürünü tek elde toplanacak

Çiftçinin ürünü tek elde toplanacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Selahattin Külcü, 'nın İnegöl ilçesinde kuracakları şirket vasıtasıyla lerin ürünlerini alıp pazarlayacaklarını, daha sonra bu sistemi ülke geneline yayacaklarını açıkladı. Yeni sistemle, çiftçilerin en çok yakındığı pazarlama sorununu gidermeyi hedeflediklerini vurgulayan Külcü, "İnegöl'de bir şirket kuracağız ve çiftçilerin bütün ürünlerini alacağız. Buradaki ürünleri yurt dışına ve bütün Türkiye'ye pazarlayacağız. Bu oluşumu Türkiye'ye yayacağız" dedi.

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