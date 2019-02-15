TÜPRAŞ’tan 6.5 milyar $ yatırım

2018 yılı dördüncü çeyrekte tam kapasite üretim gerçekleştiren Tüpraş'ın yurt içi satış miktarı 6.1 milyon ton olurken, toplam satış miktarı 7.6 milyon tona ulaştı. Şirket, yurt içi motorin ve jet yakıtı satışlarını geçen yıla göre ortalama yüzde 5.9 artırdı. Tüpraş'ın 2018 yılı dördüncü çeyrek satış hasılatı 24.8 milyar lira olurken, yılın tamamında 88.5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 2018'de 199 milyon dolar yatırım harcaması yapan şirketin, özelleştirme sonrasında gerçekleştirdiği yatırımlar ise 6 milyar doları rafinajda olmak üzere 6.5 milyar doları aştı.
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