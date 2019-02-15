Altın fiyatları ekonomik yavaşlama endişelerinin güven liman fiyatlarını desteklemesi ve güçlü doların kazanımları sınırlamasıyla dar aralıkta işlem görüyor. Spot altının ons fiyatı 1,312.56 dolar ile yatay seyrediyor. Peki, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kaar oldu? İşte 15 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (GÜNCEL RAKAMLAR)

GRAM ALTIN FİYATI

222,73

222,88

ÇEYREK ALTIN FİYATI

356,37

364,41

YARIM ALTIN FİYATI

710,52

728,82