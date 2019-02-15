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  • 15.02.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 09:45

son durum: 15 Şubat , , tam oldu?

haftanın son işlem gününde merak ediliyor. Yatırım araçları olarak en çok kullanılan ve düğünlerde takı olarak en çok tercih edilen altının gram fiyatı, dünkü kapanışta 0,77 yükselişle işlem gördü. Peki, bugün , ve tam oldu? İşte 15 Şubat ...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ekonomik yavaşlama endişelerinin güven liman fiyatlarını desteklemesi ve güçlü doların kazanımları sınırlamasıyla dar aralıkta işlem görüyor. Spot altının ons fiyatı 1,312.56 dolar ile yatay seyrediyor. Peki, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kaar oldu? İşte 15 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (GÜNCEL RAKAMLAR)

GRAM ALTIN FİYATI
222,73
222,88

ÇEYREK ALTIN FİYATI
356,37
364,41

YARIM ALTIN FİYATI
710,52
728,82

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