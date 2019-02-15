Ekonomiye yönelik algı operasyonlarını tek tek çökerten Türkiye, arka arkaya atılan reform adımlarıyla yatırımcının güvenini perçinledi. Bu güvenin son göstergesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sertifikası ihracı oldu. İhraca toplamda 200'den fazla yatırımcı, tutarın yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildi. Üç yıl vadeli (21 Şubat 2022) ihracın tutarı 2 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5.8 olarak gerçekleşti. Söz konusu ihraç tutarı 21 Şubat tarihinde hesaplara girecek.
- Ekonomi
- 15.02.2019
- Gazete
Hazine ihracına 3 kat talep var
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