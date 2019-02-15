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Hazine ihracına 3 kat talep var

Hazine ihracına 3 kat talep var
Ekonomiye yönelik algı operasyonlarını tek tek çökerten , arka arkaya atılan reform adımlarıyla yatırımcının güvenini perçinledi. Bu güvenin son göstergesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sertifikası ihracı oldu. İhraca toplamda 200'den fazla yatırımcı, tutarın yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Hazine ve 'ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildi. Üç yıl vadeli ( 2022) ihracın tutarı 2 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5.8 olarak gerçekleşti. Söz konusu ihraç tutarı 21 Şubat tarihinde hesaplara girecek.

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