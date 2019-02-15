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Esnafa desteği

Esnafa Halkbank desteği
HALKBANK, 2018'de toplam kredilerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 28 artırarak 333.6 milyar TL'ye taşıdı. nın kredilerini de içeren toplam ticari kredileri aynı dönemde yüzde 31.6 artış göstererek 288.9 milyar TL'ye yükseldi. Banka 2017 yıl sonuna kıyasla yüzde 28.8 oranında artırdığı toplam mevduatını 248.9 milyar TL'ye çıkardı. , KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 15.9'a taşıdı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Toplam kredilerimizde ve mevduatımızdaki yükseliş, ekonomideki nakit akışının garantörlerinden olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" dedi.

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