HALKBANK, 2018'de toplam kredilerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 28 artırarak 333.6 milyar TL'ye taşıdı. Bankanın KOBİ kredilerini de içeren toplam ticari kredileri aynı dönemde yüzde 31.6 artış göstererek 288.9 milyar TL'ye yükseldi. Banka 2017 yıl sonuna kıyasla yüzde 28.8 oranında artırdığı toplam mevduatını 248.9 milyar TL'ye çıkardı. Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 15.9'a taşıdı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Toplam kredilerimizde ve mevduatımızdaki yükseliş, ekonomideki nakit akışının garantörlerinden olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" dedi.
- Ekonomi
- 15.02.2019
- Gazete
Esnafa Halkbank desteği
- Milyonlar bekliyor! Maaşlara zam...
- Altın yönünü yukarı çevirdi! İşte güncel fiyatlar
- İşte EYT için düşünülen ‘model’
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.