Çiftçi borçları da yapılandırılıyor

Yasa teklifiyle çiftçi borçları yapılandırılırken, kitapta KDV sıfırlanıyor. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'nin vermiş olduğu tarımsal kredilerde temerrüde düşmüş çiftçilerin borçları yüzde 15 faiz ile yeniden yapılandırılıyor. Bu yüzde 15'in 5 puanını hazine karşılayacak, 10 puanını çiftçi karşılayarak yapılandırma sağlanacak. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak. İstisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak. Cep telefonlarında ÖTV matrahları esas alınarak yeniden düzenleniyor. ÖTV matrahı bin 200 lirayı aşmayanlar, ÖTV matrahı bin 200 lirayı aşıp, 2 bin 400 lirayı aşmayanların vergi oranı yüzde 25 olacak.
- Ekonomi
- 15.02.2019
- Gazete
- Milyonların gözü o tarihte! En az yüzde 6.7 zam!
- Bu soruyu bilen 15 bin TL maaşla işe başlıyor!
- Altın yönünü yukarı çevirdi! İşte güncel fiyatlar
- Çalışmalar tamamlandı! Yeni para birimi geliyor
- Devletten karşılıksız yardım! Hangi yardım nasıl alınır?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.