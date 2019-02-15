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ları da yapılandırılıyor

Çiftçi borçları da yapılandırılıyor
Yasa teklifiyle ları yapılandırılırken, kitapta KDV sıfırlanıyor. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'nin vermiş olduğu tarımsal kredilerde temerrüde düşmüş çiftçilerin borçları yüzde 15 faiz ile yeniden yapılandırılıyor. Bu yüzde 15'in 5 puanını hazine karşılayacak, 10 puanını çiftçi karşılayarak sağlanacak. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak. İstisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak. Cep telefonlarında matrahları esas alınarak yeniden düzenleniyor. ÖTV matrahı bin 200 lirayı aşmayanlar, ÖTV matrahı bin 200 lirayı aşıp, 2 bin 400 lirayı aşmayanların vergi oranı yüzde 25 olacak.

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