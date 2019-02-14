Ziraat Bankası, geçen yılı 7 milyar 960 milyon lira net kârla tamamladı. Bankanın konsolide olmayan bilançosuna göre; Ziraat Bankası'nın net kârı önceki yıla göre yüzde 0.3 arttı. Bankanın son 5 yıldaki toplam kârı 31 milyar 689 milyon liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün son 5 yılda yüzde 135 olan aktif büyümesi, Ziraat Bankası'nda yüzde 158 olarak gerçekleşti. Bankanın aktif büyüklüğü 537 milyar liraya ulaşırken, kredileri de geçen yıl yüzde 25'lik artışla 370 milyar lirayı geçti. Son 5 yılda sektörde yüzde 135 olan kredi büyümesi, Ziraat Bankası'nda ise yüzde 234 oldu. Bankanın geçen yıl ise kredileri yüzde 24.4 artarak, 370.9 milyar liraya yükseldi. Net faiz gelirleri yüzde 29.7 artarak 16.9 milyar lira olan Ziraat Bankası'nın, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 19 artışla 2.6 milyar liraya çıktı.
- Ekonomi
- 14.02.2019
- Gazete
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