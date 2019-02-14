Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.02.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 09:26

son durum: 14 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam oldu? Canlı rakamlar

yatay seyrini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilenler arasında yer alan altının gram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,05 düşüşle işlem gördü. Peki, bugün , ve ne kadar oldu? İşte 14 Şubat ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin Fed'in bu yıl faiz artırımlarına ara vereceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle hafif yükselirken; yatırımcılar, Washington ve Beijing arasındaki ticaret görüşmelerindeki gelişmeleri bekliyorlar. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (14 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
221,41
221,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI
354,25
362,24

YARIM ALTIN FİYATI
706,29
724,48

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son durum: 14 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı rakamlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar