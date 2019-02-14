Altın fiyatları ABD enflasyon verisinin Fed'in bu yıl faiz artırımlarına ara vereceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle hafif yükselirken; yatırımcılar, Washington ve Beijing arasındaki ticaret görüşmelerindeki gelişmeleri bekliyorlar. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (14 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

221,41

221,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI

354,25

362,24

YARIM ALTIN FİYATI

706,29

724,48