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  • 14.02.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 09:39

fiyatlarında son durum! 14 Şubat dolar ve ne kadar oldu? Güncel

ABD'de çekirdek enflasyonun güçlü seyrini sürdürmesinin ve Avrupa'da beklentilerin altında gelen sanayi üretimi verisinin desteğiyle karşısında üç ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2560 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9360 lira olmuştu. Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 14 Şubat ...

Dolar ve euro ne kadar?

Dolar fiyatları euro karşısında üç ayın zirvesine yakın seyrediyor. ABD faiz artış hızındaki yavaşlama ve TCMB'nin sıkı duruş söylemlerinin yarattığı iyimserlikle gerileyerek son dönemde 5.25 civarında yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün 5.29'a kadar yükselmiş ancak günü 5.25'li seviyelerde tamamlamıştı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Şubat güncel döviz kuru...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2800 liradan, euro 5,9700 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2780 liradan alınan dolar, 5,2800 liradan satılıyor. 5,9680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9700 lira olarak belirlendi.

KÜRESEL PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.

ABD ile Çinli yetkililer arasında Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, dünya borsalarının pozitif görünümünü korumasını sağlıyor. ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifesi artırımları konusunda varılan "ateşkes", 1 Mart'ta dolacak. Pekin'deki görüşmelerden nihai bir anlaşma çıkmasa da ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelişmelerden memnun olduğu ve "ateşkes" süresini uzatabileceği yönündeki açıklamaları yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

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