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  • 14.02.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 10:26

Cari işlemler verisi açıklandı

Cari işlemler açığı ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 6.3 milyar dolar azalarak 1.4 milyar dolara indi ve 2018 yılı cari işlemler açığı 27.63 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu.

Böylece cari işlemler hesabı 4 ay sonra açık vermiş oldu.

Cari işlemler hesabı; ağustosta 2 milyar 592 milyon, eylülde 1 milyar 830 milyon, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar, kasımda 986 milyon dolar fazla vermişti.

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