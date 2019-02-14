Bugünkü
Takvim

li ler Sarıkamış'a akın etti

Sarıkamış’ta bu yıl sektöründe yüzler gülüyor. , ve ’den gelen sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40’lık artış oldu.

Çinliler'in son keşfi
Kars'ın Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, yılbaşı tatilini geçirmek isteyen liler başta olmak üzere birçok yabancı in ilgi odağı oldu. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı 'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe'ye gelen Çinli turistler, "Burası çok özel. Çok keyifli günler geçiriyoruz" dedi. Sarıkamış Whitepark Hotel Genel Müdürü Serkan Tahana, "Sarıkamış komşu ülkelerin yanı sıra Uzak Doğu'da da tanınan önemli bir bölgesi olmaya başladı. Sarıkamış sadece Avrupa'da ve Türkiye'de değil, artık Uzak Doğu'da da tanınmış bir destinasyon haline geliyor. Serka ve Sarıkamış Belediyesi desteğiyle Çinli sosyal medya fenomenleri vasıtasıyla tanıtılan Sarıkamış büyük ilgi gördü" dedi. Kayak merkezinde uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom, bir snowboard pisti ve 4 telesiyej hizmet veriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÇinli turistler Sarıkamış'a akın etti
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri