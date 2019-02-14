Kars'ın Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, yılbaşı tatilini geçirmek isteyen Çinliler başta olmak üzere birçok yabancı turistin ilgi odağı oldu. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe'ye gelen Çinli turistler, "Burası çok özel. Çok keyifli günler geçiriyoruz" dedi. Sarıkamış Whitepark Hotel Genel Müdürü Serkan Tahana, "Sarıkamış komşu ülkelerin yanı sıra Uzak Doğu'da da tanınan önemli bir turizm bölgesi olmaya başladı. Sarıkamış sadece Avrupa'da ve Türkiye'de değil, artık Uzak Doğu'da da tanınmış bir destinasyon haline geliyor. Serka ve Sarıkamış Belediyesi desteğiyle Çinli sosyal medya fenomenleri vasıtasıyla tanıtılan Sarıkamış büyük ilgi gördü" dedi. Kayak merkezinde uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom, bir snowboard pisti ve 4 telesiyej hizmet veriyor.
- Ekonomi
- 14.02.2019
- Gazete
Çinli turistler Sarıkamış'a akın etti
Sarıkamış’ta bu yıl turizm sektöründe yüzler gülüyor. İran, Gürcistan ve Çin’den gelen turist sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40’lık artış oldu.
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