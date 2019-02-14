8 bin bekçi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bekçi alımı müjdesi verdi. 2016'dan itibaren toplam 9 bin 444 bekçinin göreve başladığını belirten Soylu, şöyle devam etti: "Öncekilerle beraber halihazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın soruşturma süreçleri devam ediyor. Mevcut 11 bin 382 bekçimize yaklaşık 10 bin civarında arkadaşımız eklenmiş olacak. Mart'ta 8 bin bekçi alımı için yeni ilana çıkıyoruz."
- Ekonomi
- 14.02.2019
- Gazete
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