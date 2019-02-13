Türkiye Taş Kömürü'nde açılan işçi kadrosuna başvuru yağdı

Türkiye Taş Kömürü'nde açılan bin işçi kadrosuna başvuru yağdı. Zonguldak'a 700, Bartın'a 200, Karabük'e 100 kontenjan ayrılırken, işe girmek isteyen gençler İŞKUR önünde geceden kamp kurdu. Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, "7 gün boyunca başvuruları alacağız. 'Ticaret ve sanayi odalarından, belediye başkanlıklarından da yetkili personellerimiz bu başvuruları alacak' dedik ama vatandaşlar buraya akın etti. Öğlen ve gece yarılarına kadar çalışacağız, hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Cumartesi ve pazar günü de çalışacağız" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 13.02.2019
- Gazete
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