5G’de ilke imza attı

HUAWEI Türkiye ve Lapis Havacılık Teknolojileri'nin Ar-Ge ekipleriyle birlikte çalışan Turkcell mühendisleri drone teknolojisinde farklı bir çözümü hayata geçirerek, 5G ile kontrol edilen ve 360 derece 4K görüntüyü canlı olarak sanal gerçeklik gözlüklerine aktarabilen yerli drone'un deneme uçuşlarını başarıyla tamamladı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, bu çalışmaların 5G için yapılan hazırlıkların çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 5G alanında söz sahibi olması için bu alandaki dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla birlikte yerli girişimleri destekleyen ortak çalışmalar yürütüyoruz. Huawei Türkiye ve Lapis işbirliğiyle hayat bulan Turkcell 5G Drone da bu çalışmanın ürünü" dedi.
- Ekonomi
- 13.02.2019
- Gazete
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