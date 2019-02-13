Tohum kazancı

Konya Şeker, kendi laboratuvarında yerli ve milli patates tohumu üretti, milyonlarca liralık dövizin yurt dışına gitmesine engel oldu. 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili, PANKOBİRLİK Başkanı Recep Konuk, "Konya Şeker olarak 3 yılda ürettiğimiz ön elit ve elit tohumluk tonajı 7 bin 658 tona ulaştı. Bu üretimle 7.5 milyon euronun ülkemizde kalması sağlandı. Yaptığımız işin özeti şudur; Konya Şeker, patates tohumluğuna el attı, ithalatı daralttı, verimli ve kaliteli üretimin önünü açtı" dedi. Gıda pazarlarında dünya ile yarışılacaksa birinci kuralın tarladaki verimi artırmak olduğunu vurgulayan Recep Konuk, "Verimi artırmak için ise işe iyi ve kaliteli tohumla başlamak şarttır. O nedenle biz tarımsal ürünü işleyecek tesislere ne kadar önem veriyorsak aynı önemi tohum üretimine de veriyoruz" diye konuştu. Konuk, 27 çeşit tohum ve fide ürettiklerini belirtti.
- Ekonomi
- 13.02.2019
- Gazete
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