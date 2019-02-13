Trakya’da kaya gazı heyecanı

Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımları ve yeni sahaların bulunması için çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, atılan adımların meyveleri de toplanmaya başlandı. Trakya'daki Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğalgazın ateşlenmesi bölgede yeni bir süreci başlattı. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, "Trakya'da 3 milyar metreküplük doğalgazın yaklaşık 60 kat fazlası kaya gazı var" açıklaması yaptı.
- Ekonomi
- 13.02.2019
- Gazete
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