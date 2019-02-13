Altın fiyatları dolardaki değer kaybının etkisiyle haiff yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 yükselişle 1,312.92 dolardan işlem gördü. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (13 ŞUBAT 2019)

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI

221,54

221,69

ÇEYREK ALTIN FİYATI

354,47

362,47

YARIM ALTIN FİYATI

706,73

724,93