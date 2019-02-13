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  • 13.02.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 13:00

yükselişte! 13 Şubat gram altın, çeyrek altın ve tam Canlı rakamlar

dalgalı seyrini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının gram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,41 yükselişle işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve ne kadarol oldu? İşte 13 Şubat ...

Altın fiyatları dolardaki değer kaybının etkisiyle haiff yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 yükselişle 1,312.92 dolardan işlem gördü. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (13 ŞUBAT 2019)

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI
221,54
221,69

ÇEYREK ALTIN FİYATI
354,47
362,47

YARIM ALTIN FİYATI
706,73
724,93

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