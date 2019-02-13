Son günlerde gündemi meşgul eden konulardan biri de 3600 ek gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Memur vatandaşlar için büyük önem taşıyan 3600 ek gösterge arttığında emekli maaşı ve ikramiyeleri de artacağından heyecanlı bekleyiş de başladı.



Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte tüm detaylar...



3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?