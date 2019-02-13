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  • 13.02.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 15:40

ne zaman yürürlüğe girecek? , kimleri kapsıyor?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yasası ile ilgili bilgiler merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi gibi farklı alanlarda hizmet veren kamu personelinin maaşlarına katkı sağlayan 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

Son günlerde gündemi meşgul eden konulardan biri de 3600 ek gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Memur vatandaşlar için büyük önem taşıyan 3600 ek gösterge arttığında emekli maaşı ve ikramiyeleri de artacağından heyecanlı bekleyiş de başladı.

Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte tüm detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

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