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İkramiye heyecanı

İkramiye heyecanı
Belediyelerin kadrosuna geçen 450 bin dolayındaki taşeron işçiye ikramiye (ilave tediye) umudu doğdu. Bölge Adliye Mahkemesi 9. ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği son kararlar, belediye işçilerini ümitlendirdi. Söz konusu dava, 'ne ait 'de, taşerona bağlı olarak çalışan bir işçi tarafından açıldı. Yargıtay, işçinin başından beri İETT çalışanı olarak kabul edilmesine hükmetti. Yargıdan gelen lehteki kararlar işçileri ümitlendirdi.

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