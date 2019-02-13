İkramiye heyecanı

Belediyelerin kadrosuna geçen 450 bin dolayındaki taşeron işçiye ikramiye (ilave tediye) umudu doğdu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği son kararlar, belediye işçilerini ümitlendirdi. Söz konusu dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İETT'de, taşerona bağlı olarak çalışan bir işçi tarafından açıldı. Yargıtay, işçinin başından beri İETT çalışanı olarak kabul edilmesine hükmetti. Yargıdan gelen lehteki kararlar işçileri ümitlendirdi.
- Ekonomi
- 13.02.2019
- Gazete
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