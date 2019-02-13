Dış açığa altın çözüm

Türkiye'nin altın dahil birçok maden rezervi konusunda zengin bir ülke olduğuna dikkat çeken Niziplioğlu Holding Başkanı Ömer Niziplioğlu, "Şu anda 4 milyar dolar olan maden ihracatımızı çok rahat 40 milyar dolara çıkarabiliriz. Bu da döviz açığımızı kapatacak tutar" dedi. Niziplioğlu, "Altın dahil keşfedilen yüzlerce maden var. Birçoğu ruhsatlandırılan bu madenlerin gün yüzüne çıkarılması şart" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 13.02.2019
- Gazete
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