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Dış açığa çözüm

Dış açığa altın çözüm
Türkiye'nin dahil birçok maden rezervi konusunda zengin bir ülke olduğuna dikkat çeken Niziplioğlu Holding Başkanı Ömer Niziplioğlu, "Şu anda 4 milyar dolar olan maden ihracatımızı çok rahat 40 milyar dolara çıkarabiliriz. Bu da döviz açığımızı kapatacak tutar" dedi. Niziplioğlu, "Altın dahil keşfedilen yüzlerce maden var. Birçoğu ruhsatlandırılan bu madenlerin gün yüzüne çıkarılması şart" şeklinde konuştu.

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